卡達菲次子賽義夫家中遭槍殺　終年53歲

利比亞前領袖卡達菲（Muammar Gaddafi）的次子、曾嘗試參選總統的賽義夫（Saif al-Gaddafi），2月3日被證實在該國城市Zintan的住所遇害身亡，終年53歲。綜合路透社及英國廣播公司（BBC）報道，他是與4名闖入其住所的槍手「直接衝突」時被槍殺，但聲明未透露更多細節。



圖為2011年11月19日，利比亞前領袖卡達菲（Muammar Gaddafi）的次子賽義夫（Saif al-Gaddafi）正乘坐飛機。（Reuters）

卡達菲在利比亞統治超過40年，儘管賽義夫沒有任何官方職務，但曾被視為該國最有權勢的人物。賽義夫畢業於倫敦政經學院，英語流利，被視為改革派，一度被許多國家的政府視為利比亞可以接受的、親西方的代表人物。他曾參與制定政策，並斡旋處理備受矚目的敏感外交事務，被指在利比亞與西方和解的過程中起關鍵作用。

雖然他積極與西方接觸，並以改革者的形象示人，呼籲制定憲法，尊重人權。但在2011年的反政府示威中，賽義夫選擇維護家族，並被指策劃鎮壓。在卡達菲被推翻及殺害後，他曾試圖逃往尼日爾，但被利比亞的武裝組織捕獲關押。2015年，他在缺席法院聆訊下，因被指煽動暴力及謀殺示威者，被法院判處死刑。

至2017年，賽義夫獲武裝分子釋放。2021年，他曾提交總統候選人資格申請，但其參選引發了爭議，最終被否決資格。