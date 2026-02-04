日本暴雪30死324傷　青森縣酸湯積雪4.5米　91歲婦遭3米雪堆活埋

日本消防及災害管理局2月3日表示，過去兩星期日本海沿岸地區遭遇強降雪，造成至少30人死亡，其中包括一名91歲的老婦，她被發現在自家門外被3米高的雪堆下慘遭活埋，另有324人受傷。



據《日本時報》報道，新潟縣死亡人數最多，達12人，其次是秋田縣（6人）和青森縣（4人）。許多罹難者都是在清理房屋周圍積雪時不幸遇難。

日本青森縣近日遭遇大雪：

首相高市早苗3日上午在應對強降雪的內閣會議上表示：「我呼籲民眾密切關注天氣預報，並採取措施確保自身安全。」

她補充說：「由於預計週末還將有大雪，我要求所有大臣採取一切可能的措施防止損失，並毫不猶豫地提供一切必要的支持。」

受冬季氣壓的影響，東北地區上空持續出現強烈降雪，日本海沿岸地區3日繼續遭受強烈降雪。

東北部的青森縣受到低壓槽的影響，導致降雪量異常強勁。

截至3日下午2時，青森縣的酸湯觀測站積雪厚度達4.54米，為全國最高。青森市積雪厚度達1.73米，約為該地區往年同期平均降雪量的2.5倍。

鑑於青森縣遭遇歷史性降雪，青森縣知事宮下宗一郎於1日（周日）晚間向陸上自衛隊發出災害援助請求。

宮下宗一郎2日在緊急新聞發布會上表示：「危及生命的危險迫在眉睫，例如屋頂積雪掉落導致的致命事故或建築物倒塌。」

陸上自衛隊據報已抵達青森縣，協助獨居老人清理屋頂積雪。