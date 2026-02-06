古巴總統稱願與美國平等對話　白宮稱外交行動已展開

在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）持續施壓，以及能源供應緊張的困境下，古巴總統卡內爾（Miguel Díaz-Canel Bermúdez）於2月5日表示，只要不被施加壓力，古巴政府就願意與美國對話。他又宣布，由於美國試圖阻止古巴獲得供油，古巴政府將在下周推出一項計劃來應對燃料短缺問題。



白宮同日駁回古巴堅持與美國進行平等對話的說法，又指兩國已經展開外交對話。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt ）在記者會回應卡內爾的談話時稱，鑑於古巴政府已岌岌可危，國家瀕臨崩潰，在發表針對美國總統的聲明時應該謹慎。她又表示，特朗普一直願意與古巴外交接觸，又稱兩國事實上已在進行外交對話。



2026年1月31日，圖為特朗普乘坐空軍一號飛往美國佛羅里達州。（Reuters）

卡內爾：對話前提是不能施壓或附加任何條件

綜合英國《衛報》及《海峽時報》報道，卡內爾的講話透過電視、廣播和YouTube播出。他表示，古巴遭到「鋪天蓋地的誹謗、仇恨和心理戰的媒體宣傳」。不過，古巴仍願意與美國進行對話，就任何議題展開對話，但前提是不能施加壓力或附加任何條件。美國政府不得干涉古巴內政，也不得損害該國主權。”

卡內爾稱，他收到了來自中國、俄羅斯，以及世界各地許多其他領導人的慰問訊息。 「他們表達了對古巴和委內瑞拉的支持、承諾和決心，將繼續與兩國合作」 。

2024年5月13日，美國駐古巴大使館揚起的古巴和美國國旗。（Reuters）

將公布措施應對燃料短缺問題

他表示，面對能源、金融制裁，以及加強封鎖的強制措施，古巴知道必須採取非常強而有力、具創造性及明智的措施，來克服所有這些障礙。他承認，由於燃料短缺，古巴正面臨嚴峻形勢，又稱古巴將採取一些措施，雖然這些措施不是永久性，但人民需要作出一些犧牲，以維持關鍵領域繼續正常運轉，「我們不得不停止或推遲一些活動」。

卡內爾沒有詳述與美對話的計劃，以及能源措施的具體細節，但稱未來將加強太陽能發電力度、利用再生能源、努力提高原油開採和儲存能力，及指古巴有「權利」接收海運燃料。

自美軍1月3日活擒委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）以來，古巴持續遭到美國加強施壓。特朗普上月更簽署一項行政命令，揚言要對向古巴出售石油的國家加徵關稅。 特朗普日前透露，與古巴的談判已經展開， 「我認為我們（美國）會和古巴達成協議」。