日本大選前夕　特朗普表態「全力支持」高市早苗　稱其3.19訪白宮

日本將於2月8日（本周日）舉行眾議院選舉，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在網上發文表示，他「全力支持」首相高市早苗競逐大選，並指期待3月19日在白宮與高市早苗舉行會面。



特朗普5日在其社交平台Truth Social發文表示：「偉大的日本將於2026年2月8日星期日舉行非常重要的立法選舉。這次選舉結果對日本的未來至關重要。首相高市早苗已證明自己是一位堅強、有力、睿智的領導人，一位真正熱愛祖國的領導人。」

特朗普在網上發文力挺高市早苗:

特朗普指：「我期待在3月19日於白宮歡迎高市首相。在我（去年）訪問日本期間，我和我的所有代表都對她印象深刻。除了國家安全之外，美國和日本還密切合作，達成了一項意義重大的貿易協議，該協議將極大地惠及兩國。」

2025年10月28日，日本橫須賀基地，美國總統特朗普（Donald Trump，右）與日本首相高市早苗（左）在「喬治華盛頓號」航空母艦（USS George Washington）上向軍人發表演說。（Reuters）

當談到高市早苗的工作能力時，特朗普稱：「高市首相及其執政聯盟的工作值得高度讚揚，因此，作為美國總統，我很榮幸地能夠給予她以及她備受尊敬的執政聯盟絕對支持。她不會讓日本人民失望！祝您在周日重要的選舉順利！」