墨西哥中部爆麻疹疫情　外界憂6月美加墨世界盃恐加劇擴散

墨西哥中部近日爆發麻疹疫情，有份主辦世界盃的哈利斯科州（Jalisco）成為重災區。當地2月5日發布健康警報，並強制學校必須戴上口罩。泛美衛生組織（PAHO）日前發布了流行病學警報，指出這種可預防的疾病正在美洲蔓延，尤其是在墨西哥。



墨西哥是該地區麻疹疫情最嚴重的國家，今年已確診1,981宗，另有逾5,200宗疑似病例。根據墨西哥政府統計，哈利斯科州是這次疫情的主要災區，今年已確診1,163宗，另有2,092宗疑似病例。

這波疫情源自去年底，一名墨西哥基督教門諾派兒童於德州染病後回國，結果在疫苗接種率低的門諾派社區引爆疫情，並迅速蔓延至墨西哥各地，引發了該國數十年來最大規模的疫情。

有醫療專家憂慮，夏季正值2026年美加墨世界盃期間，屆時將有大量遊客往來美國、加拿大和墨西哥，恐進一步增加疫情擴散風險。圖為墨西哥城球場。(Getty)

有科學家指，整個西半球疫情的增加與疫苗接種率下降有關。墨西哥微生物學教授Mauricio Rodríguez指出，墨西哥的病例激增尤其嚴重，因為該國許多社區尚未完成麻疹疫苗的全面接種。