墨西哥100萬人想看韓國BTS開騷 總統去信李在明要求加場
撰文：ETtoday
出版：更新：
墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum，又譯欣鮑姆）正式向韓國總統李在明發出外交信函，希望對方協助在墨西哥安排更多防彈少年團（BTS）演唱會場次。
百萬人搶票 墨西哥總統也發聲
路透社報道，辛鮑姆在26日例行記者會上表示，她已經向韓國總統李在明發出外交信函，尋求舉辦更多演唱會。
辛鮑姆說：「所有人都想去看演唱會。大約100萬名年輕人想要購票，卻只有15萬張門票可供銷售。」
看看100萬人喜愛的韓國人氣男團BTS更多相片：
+14
復出世界巡迴 墨西哥僅3場
BTS睽違3年推出全新專輯《ARIRANG》，預計3月正式發行，並於4月9日在韓國高陽市展開世界巡迴演唱會。這個全球頂尖男團自2022年起因成員服兵役而暫停活動，復出消息一出立刻在全球掀起搶票熱潮。
墨西哥作為K-pop最大粉絲基地之一，反應格外熱烈，但BTS目前僅規劃5月7日至10日在墨西哥城GNP Seguros體育館舉辦3場演出。
黃牛亂象 一張票飆破16萬
此外，黃牛亂象也引發消費爭議。BTS演唱會門票的官方售價從1800披索至17800披索不等（約港幣810元至8001元），但在轉售平台上價格竟飆漲至11300至92100披索（約港幣5085元至41444元）。
墨西哥消費者保護機構已對Ticketmaster展開調查，並針對轉售平台StubHub和Viagogo的「濫用與不誠實行為」進行處分。該機構表示，將協助制定新規範，在門票開賣前就先確立價格與座位資訊，避免類似爭議重演。
延伸閱讀：日韓峰會｜高市早苗李在明同台打鼓合奏BTS及Kpop獵魔女團名曲
+10
墨西哥22歲選美冠軍準備參政 惟為弱勢兒童買聖誕禮物時遇車禍亡墨西哥網美「慘遭滅門」！死者包括一對年幼子女 後續更無法無天墨西哥「絕美奪命水晶洞」曝光 人在極端環境15分鐘隨時喪命黑熊現身墨西哥酒店餐廳 企圖「搭枱」吃飯 更向食客「兜巴星」
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】