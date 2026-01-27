墨西哥100萬人想看韓國BTS開騷　總統去信李在明要求加場

墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum，又譯欣鮑姆）正式向韓國總統李在明發出外交信函，希望對方協助在墨西哥安排更多防彈少年團（BTS）演唱會場次。



百萬人搶票 墨西哥總統也發聲

路透社報道，辛鮑姆在26日例行記者會上表示，她已經向韓國總統李在明發出外交信函，尋求舉辦更多演唱會。

辛鮑姆說：「所有人都想去看演唱會。大約100萬名年輕人想要購票，卻只有15萬張門票可供銷售。」

墨西哥總統辛鮑姆表示，已針對BTS演唱會加場問題，向韓國總統李在明發出外交信函。（示意圖/REUTERS）

看看100萬人喜愛的韓國人氣男團BTS更多相片：

+ 14

復出世界巡迴 墨西哥僅3場

BTS睽違3年推出全新專輯《ARIRANG》，預計3月正式發行，並於4月9日在韓國高陽市展開世界巡迴演唱會。這個全球頂尖男團自2022年起因成員服兵役而暫停活動，復出消息一出立刻在全球掀起搶票熱潮。

墨西哥作為K-pop最大粉絲基地之一，反應格外熱烈，但BTS目前僅規劃5月7日至10日在墨西哥城GNP Seguros體育館舉辦3場演出。

黃牛亂象 一張票飆破16萬

此外，黃牛亂象也引發消費爭議。BTS演唱會門票的官方售價從1800披索至17800披索不等（約港幣810元至8001元），但在轉售平台上價格竟飆漲至11300至92100披索（約港幣5085元至41444元）。

墨西哥消費者保護機構已對Ticketmaster展開調查，並針對轉售平台StubHub和Viagogo的「濫用與不誠實行為」進行處分。該機構表示，將協助制定新規範，在門票開賣前就先確立價格與座位資訊，避免類似爭議重演。

延伸閱讀：日韓峰會｜高市早苗李在明同台打鼓合奏BTS及Kpop獵魔女團名曲

+ 10

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】