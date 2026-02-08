日本大阪舉行雙料投票 　「大阪都構想」再成爭議焦點

日本2月8日舉行眾議院選舉，而在大阪府同日亦加演雙重選舉投票，選民將決定府知事與市長人選，維新會的「大阪都構想」將再一次成為選情焦點。



本次選舉核心爭議為是否推動「大阪都構想」，該方案旨在整併大阪府與大阪市的行政組織，建立像東京都的特區，以消除雙重行政架構、提升效率。此構想曾歷經2015及2020年兩次公民投票未能通過，本次選舉結果被視為其命運的第三次關鍵考驗。

2025年12月4日，日本大阪，圖為訪日的遊客抵達關西國際機場大廳。（Getty）

投票於上午7時開始，分別於府內1,760處與市內361處投票所進行，選舉結果預計同日晚上塵埃落定。

知事選舉共有三位候選人：日本維新會推薦的前任知事吉村洋文（50歲）、無黨籍公司經營者納藤保（44歲），以及政治團體「無所屬連合」共同代表大西恒樹（61歲）。

2025年10月20日，日本東京國會大廈內，執政黨自民黨總裁高市早苗與日本維新會黨首吉村洋文簽署聯合執政協議文件。（Reuters）

市長選舉則有五名候選人，包括維新會推薦的前任市長橫山英幸（44歲），以及公司社長中條榮太郎（56歲）、藝術家 Nepensa（本名安達真，51歲）、個體戶千代知洋（58歲）、NPO法人理事林成典（52歲）在内的四位無黨派人士。