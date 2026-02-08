日本北海道恐迎「400年超巨大地震」 專家：已達發生的成熟階段
日本放送協會（NHK）於去年3月指出，日本北海道外海的千島海溝已累積巨大能量，恐引發黎克特制規模9的巨大地震，讓當地居民感到不安。靜岡縣立大學和海洋研究開發機構的團隊6日指出，分析氣象廳的地震數據後，北海道十勝外海的海底下正持續累積應力，隨時都可能爆發「超巨大地震」。
共同社報道，研究團隊利用2000年至2025年間，發生在北海道外海至東北外海一帶板塊邊界周邊、規模2.5以上地震的資料，根據不同地震規模的發生次數比例，推算地殼中所累積的應力。結果顯示，十勝外海存在應力逐漸累積的區域，且累積程度逐年增加。
北海道恐發生400年大震 專家：已達成熟階段
根據日本政府地震調查委員會的長期評估，北海道外海平均約每340至380年會發生一次超巨大地震。上一次發生於17世紀，至今已經過約400年，因此調查委員會評估，未來30年內發生巨大地震的機率為「7%至40%」，並認為發生時期可能已相當迫近。
對此，靜岡縣立大學特任教授楠城一嘉也表示：
北海道外海已達到發生超巨大地震的成熟階段。
