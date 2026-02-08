日本大選｜東京降雪無阻選民投票　踏雪赴票站履義務

日本眾議院選舉2月8日舉行，惟全國大部分地區受到風雪天氣影響。截至當地時間下午4時，日本氣象廳對關東大部份地區發布警戒級別2級的低溫以及強風信號，受此影響，包括東京都心在內的關東地區廣泛降雪。低溫天氣撞期眾議院選舉，不少選民仍冒雪前往投票站，截至今日下午2時，投票率達16.05%。



日本海沿岸廣泛地區遭大雪侵襲，截至當地上午10時，宇都宮市積雪達13厘米，埼玉市6厘米，東京都心則積雪約4厘米，而東京氣溫在當日下午2時降至攝氏零下0.1度。氣象廳預料低溫天氣明日將持續，預料東京都心在上午的最低氣溫會降至零下2度。

2026年2月8日，日本東京，圖為眾議院選舉當日，選民來到票站投票。（Getty）

在投票當日，票站預料今晚8時關閉，不過部份票站因大雪天氣影響而更改開放時間，鳥取縣一個票站受大雪影響，以致推遲2個小時才開啟，另有11個票站提早2小時關閉，以預防晚間天氣惡化影響選民出行；島根縣所有票站則提早3小時關閉。