岡田克也質詢高市早苗「台灣有事」牽動日中關係　敗走眾院選舉

日本「中道改革聯合」候選人、前外務大臣岡田克也在大選中落敗。他此前因質詢首相高市早苗「台灣有事」的言論受到批評。



綜合共同社和《自由時報》報道，根據本人意願，岡田克也未同時參選比例代表。他周一（2月9日）凌晨在三重縣四日市市告訴支持者：「非常抱歉。」

現年72歲的岡田克也自1990年從政以來，連續當選12屆眾議員。岡田克也在立憲民主黨執政時期曾擔任副首相一職，並曾擔任立憲民主黨代表與幹事長，是黨內的重量級人物。

岡田克也去年11月7日在眾議院預算委員會質詢高市早苗「台灣有事」相關問題時，高市早苗回應，相關情況「可能構成存亡危機事態」，日本可行使集體自衛權。

日本首相、自民黨總裁高市早苗2月8日帶領自民黨在眾議院選舉中取得大勝。(Reuters)

高市早苗的答詢內容後續被視為牽動中日關係，使岡田克也在網絡上遭受大量批評，此後，岡田克也和立憲民主黨也都要求高市早苗撤回發言。

岡田克也發表敗選感言時強調，自身敗因是「高市旋風」以及網絡上的謠言。「經常看網絡的人很多轉向支持自民黨，在經常接觸網路的人之中，我的支持度非常低，網路上出現相當多批評與謠言，我們沒有充分加以應對。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

