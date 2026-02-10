美國明尼蘇達州長候選人22歲女兒遭斬死　丈夫受傷涉謀殺被捕

美國明尼蘇達州（Minnesota）2月7日發生一宗懷疑謀殺案，一名22歲女子被發現陳屍家中，身上有多處刀傷。警方拘捕死者23歲的丈夫，當地傳媒報道，死者父親是明尼蘇達州長共和黨籍候選人約翰遜（Jeff Johnson）。



《紐約郵報》9日報道，事發於9日晚上，明尼蘇達州聖克勞德（St.Cloud）警方接獲求助個案，到市內一間反鎖的住宅調查時，發現22歲女子Hallie Marie Tobler身中多刀倒斃在家中。

警方在現場亦發現死者的23歲丈夫Dylan Michael Tobler嚴重受傷，調查人員懷疑他的刀傷可能是自殘而成。他送院後情況穩定，目前被扣留，並面臨涉嫌謀殺妻子控罪。

當地共和黨其後宣布約翰遜暫停競選活動，指他和家人的傷痛非筆墨可以形容，而且白頭人送黑頭人的悲痛更加難以想像。聲明呼籲當地民眾一同在這個痛苦時刻為他們一家提供扶持。

約翰遜原本是明尼蘇達州議員，他在去年3月宣布參選，主張嚴打暴力、移民及詐騙等問題。而當地近月則因為移民和海關執法局（ICE）的執法手段引起爭議，更演變成示威者與聯邦官員衝突之地。