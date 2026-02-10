以色列採取措施擴大對西岸的控制　白宮重申特朗普反對吞併

以色列近期對約旦河西岸採取一系列措施加強控制，白宮官員2月9日重申，美國總統特朗普（Donald Trump）反對以色列併吞約旦河西岸的立場，稱約旦河西岸穩定才能確保以色列安全，同時符合本屆政府在該地區實現和平的目標。



白宮周一的聲明並未直接譴責或提及以色列批准的措施，這些措施似乎違反《奧斯陸協議》，因其擴大了耶路撒冷在西岸地區的行政權力，而這些地區本應由巴勒斯坦權力機構管轄。有關的聲明亦未提及美國是否已就以色列當局的決定向以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的政府表達了關切。

此前，埃及、約旦、阿聯酋、印尼、巴基斯坦、土耳其、沙特阿拉伯和卡塔爾8國外長發表聯合聲明，強烈譴責以色列近期對約旦河西岸的非法擴張政策，重申以色列對巴勒斯坦被佔領土不擁有任何主權。

圖為2025年12月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在佛州會面後，共同會見記者。（Reuters）

內塔尼亞胡將於周二啟程訪問美國，翌日於白宮與特朗普會晤，預計雙方會談的重點將是伊朗問題，但加沙問題仍可能成為會談議題之一，因特朗普希望推進其加沙和平計畫。華盛頓方面表示擔憂，西岸緊張局勢可能會破壞美國政府為穩定加沙走廊所作的努力。