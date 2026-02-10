八國外長發聲明　譴責以色列在約旦河西岸的非法擴張政策

埃及、約旦、阿聯酋、印尼、巴基斯坦、土耳其、沙特阿拉伯和卡塔爾8國外長於2月9日發表聯合聲明，強烈譴責以色列近期對約旦河西岸的非法擴張政策，重申以色列對巴勒斯坦被佔領土不擁有任何主權。



這張2025年8月14日在約旦河西岸拍攝的照片中，可以看到一面以色列國旗以及其背後的以色列定居點馬阿勒阿杜明（Ma'ale Adumim）。（Reuters）

新華社報道，8國外長在聯合聲明中，強烈譴責以色列在約旦河西岸擴建猶太人定居點等非法行為。以方近期的非法擴張政策公然違反國際法，嚴重違反聯合國安理會第2334號決議，進一步破壞「兩國方案」，將加劇地區暴力與衝突風險。

報道指出，8國外長呼籲國際社會向以色列施加壓力，迫使其停止在巴勒斯坦被佔領土上的危險升級行動。

據以色列多家媒體8日報道，以國防部長卡茨（Israel Katz）和財政部長斯莫特里赫（Bezael Smotrich）當天宣布，以安全內閣批准一系列措施，旨在簡化猶太定居者在約旦河西岸購買土地的流程。