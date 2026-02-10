英媒：美國擬豁免亞馬遜Google微軟晶片關稅　與台積電投資掛鈎

英媒報道，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府正計劃讓亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）和微軟（Microsoft）等大型科技公司免受下一輪晶片關稅影響，新方案與台積電（TSMC）對美投資承諾掛鈎。



今年1月，白宮表示對晶片進口商徵收「高額」關稅，對美國半導體企業超微半導體（AMD）和英偉達（Nvidia，又譯輝達）出口到中國的晶片徵收25%關稅。而新方案將允許台積電為其美國客戶爭取豁免，豁免額度與台積電在美投資規模掛鈎。

台積電生產大部份用於人工智能的先進晶片，雖多數生產基地位於台灣，但已承諾投資1650億美元（約1.3萬億港元）在美國擴大產能。

2025年6月7日，台積電（TSMC）台灣高雄製造廠全景。（Reuters）

據報，該計劃仍在變化，而且特朗普尚未簽署。潛在退稅計劃規模與近期美台達成的貿易協議相關，白宮同意將台灣進口商品關稅降至15%，以換取台灣向美國晶片產業投資2500億美元（約1.95萬億港元）。

白宮警告，作為國家安全調查第二階段，商務部長建議「對半導體徵收更廣泛的關稅，且稅率相當高」，這一階段或伴隨一項關稅抵消計劃，允許投資美國半導體生產的公司獲得較低的關稅。