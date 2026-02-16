馬年將至　10個有趣事實　讓你重新認識這千年夥伴

農曆新年將至，明年是馬年。馬不僅為十二生肖中的高大俊朗代表，更是一種千年來與人類並肩奔馳的生靈。牠們馳騁於草原，也活在人們的詩文與夢想之中。這一次，讓我們透過10個有趣的事實，重新認識這位陪伴人類千年的朋友。



馬不能用嘴巴呼吸

馬無法像人類一樣用嘴巴呼吸，是只能完全使用鼻子呼吸的動物。

馬能站着睡覺 有時也會躺下

馬匹擁有「支撐系統」（stay-apparatus），讓馬匹能夠鎖定腿部位置，從而放鬆身心而不至於摔倒。不睡覺的時候，馬匹還會利用這套系統長時間站立休息，以便在需要時隨時準備飛奔。

不過，認為馬匹從不躺下是一種誤解，牠們每天都會花一些時間躺下進行深度睡眠。平均而言，馬匹每天睡眠時間為2.5小時。

馬匹能「耳聽八方」

人類只有3塊肌肉控制耳朵，而馬卻有10塊。這使得馬的耳朵可以旋轉近180度，並且左右耳可以獨立運作。這種耳朵的旋轉能力讓馬無需轉頭就能聽到周圍所有的聲音。

馬匹的接近無死角視野

由於牠們的眼睛長在頭部兩側，除正前方和正後方外，視野近乎無死角。不過牠們可以透過轉動頭部，或利用靈活且靈敏的嘴唇、鬍鬚和嗅覺來感知前方的事物。

2026年2月5日，一匹馬在台灣漫步。（Reuters）

馬的極速反應

人類反應時間為1.6秒，而馬則可以在短短0.3秒內從靜止狀態踢出一記強而有力的踢擊。

小馬出生不久隨即學會「快閃」

小馬駒出生後相對成熟且行動自如。由於出生後最容易受捕食者攻擊，牠們必須具備在必要時逃離危險的能力。

馬是非常聰明的動物

與小狗一樣，馬也可以透過訓練學會許多不同的技能。一項研究表明，馬能夠向主人傳達自己的需求，研究中，這些馬學會透過選擇一塊板上的「on」或「off」符號來表達它們想要蓋毛毯還是不蓋毛毯。

圖為在從化馬場受訓的香港馬匹。（黃浩謙攝）

馬的顏色和花紋有很多種

馬的毛色種類繁多，可以是斑點狀、斑塊狀，也可能以某種主色為底，僅在臉部或四肢出現其他顏色。

馬匹和騎師在賽道上馳騁。（夏家朗攝）

馬的始祖活在5500萬年前

加拿大傳媒估計，馬最早的祖先只有拉布拉多犬那麼大，而根據考古遺址發現的證據估計，馬匹5500萬年前已存在，約在6000年前被馴化。

馬是群居動物

群居為馬帶來安全感，牠們彼此之間也會建立牢固的社會關係。牠們憑藉着敏銳的感官來識別熟悉的馬匹，並與那些已成為朋友的同伴共度時光。在馬群中，一匹馬會負責警戒，而其他馬匹則可以趁機進食、休息和睡覺。