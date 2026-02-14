王毅魯比奧慕尼黑安全會議場邊會面　重申中美合作共贏

中國外長王毅與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）2月13日出席第62屆慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）期間在會議場邊會面，路透社引述不具名的美方官員指，會面長約1小時。王毅



新華社14日報道兩人會面一事，王毅表示，國家主席習近平同美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）為中美關係發展作出戰略指引。雙方要共同落實好兩國元首達成的重要共識，讓2026年成為中美邁向相互尊重、和平共處、合作共贏的一年。

他認為中美之間對話比對抗好，合作比衝突好，共贏比零和好。只要秉持平等、尊重、互惠態度，雙方就能夠找到解決彼此關切、妥善管控分歧的辦法。雙方要共同努力，不斷拉長合作清單、壓縮問題清單，讓中美關係步入穩定、健康、可持續發展的軌道，向世界發出更多積極的信息。

雙方一致認為此次會晤積極、富有建設性。他們同意共同落實兩國元首達成的重要共識，發揮政治外交渠道協調作用，服務好兩國高層互動，加強各領域對話合作，推動中美關係穩定發展。

這是近來第2次的中美高官溝通，較早前在2月4日晚上，中國國家主席習近平與美國總統特朗普通話，特朗普其後指他4月初將訪華。