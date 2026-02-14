王毅與法德外長慕尼黑舉行三方會面　重申中歐是夥伴而非對手

慕尼黑安全會議2月13日在德國舉行，與會的中國外長與德法兩國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）及巴羅（Jean-Noël Barrot）舉行三方外長會晤。



新華社14日報道，王毅在會面上表示，中德法外長首次舉行三方會晤，這既是因應時勢變化的創新之舉，也是開展戰略溝通的重要契機。當前國際格局正經歷二戰以來最深刻、最複雜變化，單邊主義、保護主義、強權政治甚囂塵上，以聯合國為核心的國際體系遭到嚴重衝擊，以開放合作為基礎的經濟全球化遭遇強大逆流，以共商共建共享為原則的全球治理出現嚴重赤字，世界和平與發展面臨前所未有挑戰。

他指出作為負責任大國和世界主要經濟體，三國對世界和平與發展肩負重要責任，要堅持相互尊重的基本原則，維護求同存異的相處之道，倡導開放合作的價值取向，推動互利共贏的合作方式，為中歐關係發展明確方向，為變亂交織的國際局勢提供更多穩定性和確定性。

德國外長瓦德富爾2月13日在社交平台X上載與中國外長王毅及法國外長巴羅於慕尼黑進行三方會談的照片。（X/@AussenMinDE）

王毅強調，中歐50年交往合作證明，雙方是夥伴而不是對手，相互依賴不是風險，利益交融不是威脅，開放合作不會損害安全。中國的發展是歐洲的機遇，歐洲的挑戰不是來自中國。希望德法作為舉足輕重的歐盟大國，從自身利益和歐盟整體利益出發，推動歐盟樹立客觀、全面對華認知，奉行理性、務實對華政策，堅持中歐夥伴關係定位不動搖。雙方要尊重彼此核心利益和重大關切，妥處分歧摩擦，深化務實合作，團結應對全球性挑戰。

瓦德富爾認為，面對動盪不安的世界，德國和法國比以往任何時候都更加需要同中國溝通對話，增進互信、消除誤解，發揮大國作用，發出共同聲音。德方重視中國在全球事務中發揮的重要積極作用，願同中方加強溝通協調。德國、法國重申堅定奉行一個中國政策，致力於發展長期穩定的對華關係。支持自由貿易，反對脫鈎斷鏈，願同中方協商解決貿易摩擦，推動歐中經貿關係實現平衡發展。

巴羅則提到，法中德應共同為推動世界和平、提升全球治理發揮作用，而法方致力於重振穩定積極的歐中關係，期待同中方溝通對話，推動各多邊平台加強協調，維護多邊主義和自由貿易。

三國外長在會上亦討論到烏克蘭危機等共同關心議題，其中瓦德富爾在社交平台X發文，指俄羅斯入侵烏克蘭獲第三方支持，認為此舉危害歐洲安全。他認為中國可以運用影響力，確保烏克蘭獲得永久和平。

瓦德富爾同時強調，中歐擁有強勁的經濟聯繫，而歐洲需要開放市場和自由貿易。他表示競爭需要在公平及基於規則的情況下進行，重申市場干預及出口限制不符各方利益，而且傷害歐洲經濟。

而在三方會晤後，王毅亦分別再與瓦德富爾和巴羅舉行會談。