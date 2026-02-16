菲律賓總統小馬可斯歡迎廈航恢復福建泉州至宿務直航

中國官方通報，廈門航空將於3月底恢復福建泉州至菲律賓宿務的直航。菲律賓總統小馬可斯3月底恢復福建泉州至菲律賓宿務的直航。菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）對此表示歡迎。



中國駐宿務總領事館星期六（2月14日）在微信公眾號通報，據瞭解，為滿足日益增長的中菲兩國人員往來需求，廈門航空將於3月29日（星期天）恢復福建泉州至菲律賓宿務直航，後續每週二、六執行，並將繼續增開廈門往返馬尼拉航班。

中國駐宿務總領館繼續致力於推動發展中菲人民友誼，增進雙方交流與合作。

中國駐菲律賓大使館上星期五（13日）先通報上述消息。 13日）先通報上述消息。 13日）先通報上述消息。

中國官方2月14日通報，廈門航空將於3月底恢復福建泉州至菲律賓宿務的直航。（Getty）

據宿務日報網報導，菲律賓總統小馬可斯當天在馬尼拉唐人街第二期重建計劃啟動儀式上，對中方上述舉措表示歡迎。他說，希望此舉有助於推進菲中進一步互動。

他在儀式上致詞時說：「我非常感謝你帶來的這則好消息，將直航帶到宿務。 我希望這是中國與菲律賓更多互動與人民之間交流的開始。」中國駐菲律賓大使井泉也出席上述活動。 菲律賓大使井泉也出席上述活動。

宿務省政府也對中方上述舉措表達歡迎，並稱此舉將協助提振宿務旅遊業和經濟活動。

本文獲《聯合早報》授權轉載

