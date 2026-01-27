菲律賓南部市長遭火箭彈伏擊　靠防彈車保命　近年避過多次暗殺

菲律賓南部一城鎮市長1月25日（周日）遭人當街發射火箭推進榴彈（RPG）伏擊，多虧其汽車防彈而倖免於難。雖市長本人安然無恙，惟其兩名安保人員因輕微腹部受傷接受治療。相關部門表示，四名嫌疑犯中有三人被擊斃，還有一人在逃。



美國《新聞周刊》（Newsweek）報道，該宗攻擊事件發生在沙里夫阿瓜克市（Shariff Aguak）。據網絡影片顯示，一輛白色廂型車於早上6點30分左右停在路邊。畫面可見兩名男子下車，一人持自動步槍射擊，另一人則發射火箭推進榴彈。彈體擊中市長安帕端（Akmad Ampatuan）的豐田Land Cruiser防彈車，車體短暫冒煙後駛離現場。

嫌犯逃離現場後，在附近的達圖烏賽鎮梅塔村（Barangay Meta）被警方包圍，並與菲律賓國家警察和菲律賓陸軍第90步兵營發生槍戰，造成四名嫌疑犯中有三人被擊斃。

警方後確認襲擊頭目為彭達頓（Budtong 「Rap-Rap」 Pendatun），他當時與一名堂兄弟和一名叔叔隨行作案。據悉，他的一名兄弟，即第四名嫌疑犯仍在逃。彭達頓先前因謀殺、參與搶劫和非法持有槍支三項罪名被通緝。

報道提到，當地多次發生政治暴力事件，而連同今次襲擊在內，安帕端自2014年以來已經四度逃過遭暗殺厄運。