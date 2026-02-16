奧巴馬外星人存在論惹爭議　澄清：宇宙浩瀚「外星人來訪」可能低

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）日前受訪時提到「外星人確實存在」，隨即成為不少人討論的話題。他2月15日在網上為自己的言論解畫，指宇宙浩瀚，外星人到訪地球的機會很低。



《時代》（Time）雜誌2月15日報道，奧巴馬在Instagram發文，表示當時原本想遵循快問快答的精神，但既然引起關注，就趁機會在此澄清。他稱由統計學上而言，宇宙非常大，因此那裏有機會出現生命。但太陽系之間的距離非常遙遠，地球被外星人到訪的可能很低。

奧巴馬同時指出，自己擔任總統期間，沒證據顯示外星生命曾與人類接觸。

這次爭議源於他日前接受知名Youtuber、左翼政治評論員Brian Tyler Cohen的專訪，期間對方拋出的關於外星人是否存在的傳聞，他直接正面回應：

它們是真的，但我沒有見過（They're real, but I haven't seen them）

他補充說，外星人並不會被關在51區（Area 51）裏，否認外界廣為流傳美國將外星人存放在此地的傳聞。

奧巴馬還補充說：「除非存在某種巨大的陰謀，否則根本不存在所謂的地下設施，更遑論它們竟能將此事瞞過美國總統」。51區是美國內華達州南部的高度機密空軍基地，長期以來與外星人陰謀論密切相關，儘管常有傳聞，但至今未獲證實。簡而言之，外星人傳言多為掩蓋機密的偽裝。

圖為奧巴馬接受美國知名Youtube創作者Brian Tyler Cohen的訪問片段截圖，這影片在2026年2月14日發佈，他回應諸多近期事宜。（Youtube‎⁨@briantylercohen 截圖）

Cohen沒有就奧巴馬的回應繼續追問，不過他的回應與眾多聲稱有目擊外星人和國會議員在聆訊期間所發表的言論相同，都是未被證實的說法。

Brian Tyler Cohen在Youtube上開設的賬戶有506萬追蹤者，他的影片迄今已收獲超過47.9億次觀看，在2022年因採訪時任總統拜登（Joe Biden）而一舉成為首位採訪美國總統的Youtube創作者。