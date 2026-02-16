特朗普稱抓捕馬杜羅把納稅人成本降到最低　美媒：耗資近30億美元

在今年年初強行擄走委內瑞拉總統馬杜羅夫婦時，特朗普政府吹噓此次行動「簡潔而周密」：在空中支援下，大約60名特種部隊士兵乘直升機降落在加拉加斯，擊退安保人員並綁走目標，隨後又快速返回美軍軍艦上。整個過程僅用數小時完成，「對美國納稅人的成本降至了最低」。



然而，當地時間2月14日的報道顯示，根據彭博社的計算，美國在加勒比海地區的軍事部署卻耗資數十億美元（近30億美元）。自去年11月中旬至今年1月中旬期間，部署在那裏的艦艇作戰成本最高時每天超過2000萬美元。而且儘管大部份費用來自已撥付的國防預算，但作戰行動——從飛行時間到武器發射，再到額外津貼，都需要額外支出。

「美國國防部預算中沒有應對意外行動的應急資金，」美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）馬克·坎西安（Mark Cancian）說：「衝突會帶來額外的成本。」

去年夏季，數十艘美國海軍艦艇、戰鬥機、無人機和後勤船隻開始在拉丁美洲周邊集結，這是名為「南方之矛」的軍事集結行動的一部份。在其規模最大時，這一部署佔美國海軍水面艦隊總數的20%，在全球其他地區危機頻發之際佔用了關鍵軍事資源。

白宮方面則堅稱，圍繞委內瑞拉的行動並未增加美國納稅人的額外負擔，因為參與部隊原本就已部署在外。與此同時，在美國與伊朗的關係緊張之際，另一支航母打擊群被派往中東地區，而加勒比海行動的核心艦艇「傑拉爾德·R·福特」號航母也已被指派加入該打擊群。

據報道，彭博社利用五角大樓提供的運營成本信息、艦船追蹤數據、衛星照片和公開部署公告進行分析，揭示了在行動開始前數月，艦船和飛機是如何被調往加勒比海的。報道稱，這番行動悄然消耗了數十億美元，並可能削弱了美國在其他地區的實力。

在突襲行動前，眾多艦船和艦艇在委內瑞拉附近海域待命，其中「福特」號航母是最大的主力，它率領着一個打擊群——由美國海軍艦艇組成的編隊，包括驅逐艦、巡洋艦和潛艇。

「福特」號是世界上最大的航空母艦，可搭載4000多名人員和數十架戰機。根據美國國會預算辦公室和CSIS等數據計算，其連同隨行驅逐艦、潛艇和導彈巡洋艦的部署成本為每天1140萬美元。

圖為 2026年1月5日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）由美國執法人員押送往紐約的聯邦法院。（Reuters）

美國至少擁有兩個兩棲戒備群——即美國海軍從海上對海岸發起攻擊的特遣部隊，包括「硫磺島」號（馬杜羅夫婦被綁後被送往該艦）、「勞德代爾堡」號、「聖安東尼奧」號以及第22海軍陸戰隊遠征部隊在內，每天耗資859萬美元。

後勤艦艇和支援艦艇每天的耗資，則約為100萬美元。

「我們估計，自2025年8月以來，包括『絕對決心行動』在內的『南方之矛行動』的總耗資可能已達約20億美元，」美國企業研究所高級研究員、前五角大樓審計長伊萊恩·麥卡斯克（Elaine McCusker）補充說，這些估算基於公開信息：「僅限於參與打擊行動的艦艇、飛機和遙控平台的運行成本，以及可能使用的彈藥的補充成本。」

她還指出，該估算未涵蓋情報或目標鎖定成本，包括網絡支援和行動演練。

由於這些費用已列入五角大樓預算，因此無法挪作他用，也不代表從其他領域挪用資金。但CSIS的坎西安表示，這些支出將超出2026財年預算的預期。他指出，部署艦艇的作戰強度高於計劃，人員還將獲得額外的福利，例如家庭分離津貼，預計這將使預算成本增加約10%。

報道稱，一個較難量化的成本是，這些艦艇和飛機無法用於其他地區行動所帶來的影響。

「福特」號航母在2025年10月接到調往加勒比海及委內瑞拉的命令時，正處於地中海部署期間。該航母此前已在愛奧尼亞海、亞得里亞海、北海和波羅的海與北約夥伴至少進行過兩次海軍演習，而距離原定返航仍有數月時間。

兩棲戒備群——包括「硫磺島」號及與其同行的兩艘運輸船塢艦，原本計劃部署至歐洲，但命令改為轉赴加勒比海。導彈驅逐艦「斯托克代爾」號原本在中美洲海岸外東太平洋海域執行任務，隨後被命令加入加勒比海集結行動。一艘巡洋艦「葛底斯堡」號原定在美國東海岸運行，也被要求南下。

此後，當時在波多黎各的佛蒙特州空中國民警衛隊F-35戰機已啟程前往亞速爾群島，途中經停英國。目前，它們正前往中東地區，加入當地的美軍集結。

五角大樓尚未公布官方成本估算。而負責撥款和軍事事務的美國國會高級議員則表示，他們既未見到任何數字，也未被要求追加資金。

美國國會參議院軍事委員會資深民主黨成員、羅得島州聯邦參議員傑克·里德（Jack Reed）表示：「顯然，由於所有兵力的部署，成本相當高昂。」

「他們非常不願意透露任何細節，」里德告訴彭博社：「就我們開展這些行動的方式而言，這是一項非常昂貴的計劃。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

