魯比奧辯護擄走馬杜羅　反指中國在委內瑞拉石油「佔便宜」

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）1月28日在參議院外交關係委員會聽證會上，首次就特朗普下令對委內瑞拉發動的軍事行動並生擒該國總統馬杜羅（Nicolás Maduro）大力辯護。魯比奧更在聽證會上就委內瑞拉問題將矛頭指向中國，稱中國是馬杜羅政府的「核心受益者」，利用委內瑞拉受到的制裁與孤立，獲取大幅折扣的原油和擴大其在西半球的影響力。



在周三的聽證會上，魯比奧反復拿中國說事，他說：「中國當時獲取的石油每桶約有20美元折扣，甚至無需支付現金。」他稱，原本應用於委內瑞拉國內經濟復蘇的石油，通過「不透明的協議」被轉而用於償還欠中國的債務。他批評，中國煉油商得以用其他地區無法獲得的低價獲取石油供應，而委內瑞拉經濟卻持續惡化。

魯比奧稱，如果馬杜羅仍然在位，當前在委內瑞拉發生的任何進展都不可能實現，其中就包括「削弱伊朗、俄羅斯或中國的影響力」。

委內瑞拉政變：在美國對委內瑞拉實施制裁前，美國、印度和中國是委內瑞拉前三大石油購買國。不過，根據Kpler的數據顯示，印度目前是委內瑞拉每日石油出口最多的國家。美國和中國入口委內瑞拉石油的數量已大幅下降。圖為委內瑞拉一間煉油廠。（Getty Images）

在否認美國正與委內瑞拉處於戰爭狀態的同時，魯比奧將西半球描述為一個華盛頓無法容忍競爭對手建立行動基地的地區。他說：「這是西半球，這是我們生活的地方，我們不會允許西半球成為美國對手、競爭者和敵人的行動基地。」

外交部發言人毛甯早前指出，美國悍然對委內瑞拉動武，並要求委內瑞拉處置自身石油資源時美國優先，是典型的霸淩行徑，嚴重違反國際法，嚴重侵犯委內瑞拉主權，嚴重損害委內瑞拉人民的權利。中方對此強烈譴責。