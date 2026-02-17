與美核談判前夕　伊朗外長晤阿曼外長及IAEA總幹事

美伊第二輪核談判預定2月17日在瑞士日內瓦舉行，此前一天，阿曼外交大臣巴德爾（Sayyid Badr Albusaidi）在日內瓦與伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）會面，雙方就第二輪談判的籌備情況進行溝通。另外，阿拉格齊同日亦與國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）會面。



圖為2026年2月6日，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi，左）到訪阿曼，與阿曼外交大臣巴德爾（Sayyid Badr Albusaidi，右）會面。（Iranian Foreign Ministry/WANA (West Asia News Agency)/ Handout via REUTERS）

據阿曼外交部發布的消息，第二輪談判仍將採取間接形式。巴德爾與阿拉格齊在會談中強調，應積極推動各方增進理解與共識，爭取達成符合各方利益與期待的協議。

巴德爾又稱，阿曼將一如既往支持通過對話與外交方式解決分歧，持續為維護地區安全與穩定貢獻力量，努力避免地區及當地民眾陷入戰爭與衝突。

另外，伊朗外交部表示，阿拉格奇同日與國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西會面，雙方討論了伊朗與IAEA的合作，以及德黑蘭對美伊核談判的技術立場。