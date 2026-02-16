伊朗外長啟程赴瑞士與美方會談 內塔尼亞胡促徹底拆除伊朗核設施
撰文：蕭通
美國與伊朗第二輪核談判2月17日在瑞士日內瓦舉行，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）15日已率代表團啟程前往瑞士，並將與國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）會面。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）15日表示，他上周已向美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表明，美國與伊朗達成的任何協議，都必須包括拆除伊朗的核子基礎設施，而不僅僅是停止濃縮鈾進程。
內塔尼亞胡表示，他對美伊能否達成協議持懷疑態度，但如果達成協議，就必須徹底消除伊朗濃縮鈾的能力，拆除相關設備和基礎設施。
另外，美國媒體日前報道，美國提出的加沙和平方案，可能容許哈馬斯保留部份小型武器，至少在初期階段。
內塔尼亞胡於15日強調，哈馬斯必須徹底解除武裝，而不是只交出主要武器。他又稱，加沙幾乎沒有重型武器，沒有大炮、沒有坦克，但至少有6萬支步槍，哈馬斯必須把這些步槍送離加沙，就像火箭彈及火箭發射器等。
