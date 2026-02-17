特朗普：間接參與伊朗談判

美國與伊朗的核談判2月17日於瑞士日內瓦舉行，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）16日表示，他會間接地參與對話。



路透社報道，特朗普在空軍一號專機上向傳媒發表講話時提到，他會參與有關談判，並形容談判非常重要。

對於協議前景，特朗普稱伊朗曾提出強硬談判，但如此立場則換來去年遭轟炸核設施的後果，因此認為德黑蘭方面今次不希望就無法達成協議承受後果。

圖為2026年2月16日，美國總統特朗普與第一夫人梅拉尼婭於佛羅里達州棕櫚灘國際機場登上空軍一號專機。（Reuters）

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）同日較早時表示，與伊朗達成協議將有困難，但同時指會希望達成協議，不會預估談判結果。

魯比奧出訪匈牙利布達佩斯（Budapest）時稱，「看，與伊朗達成協議並不容易」，他稱伊朗由激進的什葉派神職人員統治與負責決策，「這些人完全基於神學制定政策。他們就是這樣作決定，所以與伊朗達成協議將是困難的。」

美國國務卿魯比奧（左）2026年2月16日在匈牙利布達佩斯與匈牙利總理歐爾班（右）舉行記者會（Reuters）

他同時表示，他不會預判談判結果，稱「我們看看吧。希望能夠達成協議。」

英國廣播公司（BBC）15日引述伊朗外交部副部長拉萬奇（Majid Takht Ravanchi）表示，如果美國願討論解除制裁，伊朗願考慮作出一些妥協，例如稀釋六成的濃縮鈾以示誠意，來達成與美國的核協議。