日本國會首相指名選舉　高市早苗成功連任　內閣陣容料不變

日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院選舉大勝後，她2月18日與內閣總辭。國會同日召開特別會議，由眾議院及參議院舉行首相指名選舉。最終高市的首相提名輕易在眾議院通過，成功連任。



由於自民黨及日本維新會合共取得眾議院過半數的352個議席，因此高市在今次首相指名選舉勝出基本上沒有懸念。

高市的提名先在眾議院以354票成功闖關，順利成為日本第105任首相。她早前表明，內閣人選全數不變，意味所有官員將過渡至第二屆高市內閣。

圖為2026年2月18日，日本首相高市早苗出席國會特別會議，旁邊為總務大臣林芳正、國土交通大臣金子恭之，以及經濟產業大臣赤澤亮正。（Reuters）

而在首相指名投票前，眾議院分別選出自民黨的前法務大臣森英介及中道改革聯盟的石井啓一出任眾議院正副議長。

日本首相、自民黨總裁高市早苗2月8日帶領自民黨在眾議院選舉中取得大勝。(Reuters)

時事通信社報道，受眾議院解散與選舉影響，2026年度預算案審議進度明顯落後往年。高市17日在自民黨黨務會議上表示，面對眾議院選舉大勝的結果，「將謙虛接受國民寄予的期待，深感責任重大」，並強調希望能盡快完成預算案與相關立法。