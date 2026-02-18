特朗普稱日本履行貿易協議　對美首批投資涵蓋3大項目

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於2月17日表示，日本已正式啟動其對美5500億美元投資承諾下的首批投資項目，也是雙方歷史性貿易協議的一部份，旨在重振美國工業基礎，創造數十萬個優質就業崗位，並以前所未有的方式加強美國的國家和經濟安全。特朗普形容，對美國和日本而言，這是一個令人興奮且具有歷史意義的時刻。



2026年2月11日，美國華盛頓特區，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮主持一場推廣煤電的活動並發表演說。（Reuters）

特朗普在社交平台宣布3個重大項目，分別涉及德州的石油和天然氣戰略領域、俄亥俄州的發電領域，以及喬治亞州的關鍵礦產領域。不過，他沒有透露參與這些項目的公司名稱，也沒有說明具體的投資金額。

他表示，這些項目的規模得以如此龐大，離不開一個非常重要的詞語——關稅。其中，俄亥俄州的天然氣發電廠，將成為歷來最大的發電廠，美洲灣（Gulf of America）的液化天然氣設施將推動出口，進一步鞏固美國的能源主導地位，而關鍵礦產設施將終結美國對外國資源的愚蠢依賴。

特朗普的最新聲明，是在上周日本經濟產業相赤澤亮正與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）會晤之後發布，該次會晤旨在敲定日本投資承諾下的首批項目，從而履行美日貿易協議。根據協議，日本所有進口美國的商品，關稅降至15%。