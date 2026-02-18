日本據報4月起禁乘客在飛機內使用「尿袋」　應對電池起火事件

日本傳媒2月18日報道，日本國土交通省已經通知當地航空公司，決定從4月起禁止乘客在飛機內使用流動電池（充電寶），旨在應對接連發生的電池起火問題。日媒引述消息人士進一步披露實行細節，這條禁令不僅限制乘客使用流動電池為隨身電子設備充電，還禁止乘客使用機艙內插座為流動電池充電。



日本《朝日新聞》報道，國土安全省正計劃依據國際民航組織（ICAO）的決議，修訂日本航空法規，並正提前討論修訂事宜，這才做出禁止乘客在機上使用流動電池的決定，並會在今日將禁令告知各大航空公司。

此外，報道指國土交通省還正在考慮限制乘客攜帶流動電池的數量，無論其大小。報道引述官員指，ICAO正研判將供給相機等設備使用的備用電池與流動電池合計限制為每人最多攜帶2個的方案。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

根據日本現時規定，流動電池禁止隨寄艙行李託運，全面禁止攜帶超過160瓦時（即43,243mAh）容量的流動電池，超過100瓦時（即27,000 mAh）的限帶2個，100瓦時以下則無數量限制。

日本國土交通省自去年七月起，已要求乘客在機艙內將電子設備置於視線可及之處充電或保管，而非存放於座位上方的機艙行李架，如今將進一步嚴管流動電池使用。