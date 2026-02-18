美國封鎖石油進入古巴　美媒：魯比奧與勞爾卡斯特羅孫兒秘密磋商

在美國對古巴實行石油封鎖之際，美媒2月18日引述知情人士指，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）與古巴前領導人勞爾卡斯特羅（Raul Castro）的孫兒秘密磋商。



報道引述不具名的特朗普政府高級官員指，魯比奧與勞爾卡斯特羅的孫兒勞爾·吉列爾莫·羅德里格斯·卡斯特羅（Raul Guillermo Rodriguez Castro）展開磋商。勞爾卡斯特羅已達94歲高齡，這位孫兒是其照顧者。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）2026年2月16日在匈牙利布達佩斯舉行記者會（Reuters）

該官員稱「我不會把這些稱為談判，而更像是關於未來的討論。」報道指，有關磋商繞過古巴官方政府的渠道。

在美國攻入委內瑞拉擄走委總統馬杜羅（Nicolás Maduro）後，依賴委內瑞拉石油供應的古巴陷入能源危機，情況備受關注。

古巴外長出訪俄羅斯

古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）正出訪俄羅斯莫斯科，俄聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）2月18日表示與其會談。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）稱，俄方敦促美國不要對古巴實施全面海上封鎖，而是展開談判。