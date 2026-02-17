魯比奧訪匈牙利：希望歐爾班繼續執政　符合美國利益

匈牙利4月舉行國會選舉，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）2月16日到訪時表示，美國希望匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）繼續執政，認為符合美國利益。



美國國務卿魯比奧（左）2026年2月16日在匈牙利布達佩斯與匈牙利總理歐爾班（右）舉行記者會（Reuters）

魯比奧與歐爾班在布達佩斯會晤後，共同出席記者會。魯比奧表示，美國與匈牙利的關係正步入「黃金時代」，但也暗示這建基於歐爾班能否連任。他又表示，如有需要，美國願意向匈牙利提供財政援助。

魯比奧直言，美國希望歐爾班繼續執政，希望匈牙利經濟繁榮發展，這符合美國的利益。他又提到，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與歐爾班關係密切，特朗普支持總理歐爾班獲得成功，認為歐爾班的領導能力，以及兩人的良好關係，對美國的利益至關重要。

圖為2026年2月16日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio，左）在布達佩斯舉行的聯合記者會上，與匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）握手。（Reuters）

路透社報道，特朗普此前已公開支持歐爾班，上星期曾在社群媒體上發文，形容對方為「一位真正強大的領導人」。 報道指出，匈牙利4月12日舉行的國會選舉，競爭異常激烈，由歐爾班領導的青年民主主義者聯盟（Fidesz，簡稱青民盟），在多項民調中支持率落後。