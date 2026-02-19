美國社交平台致癮案標誌性審訊　朱克伯格出庭否認鎖定兒童牟利

Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）周三（18日）前往加州洛杉磯法院，就一宗指控社交平台導致青少年上癮的指標性訴訟親身出庭作證。朱克伯格在庭上強調，Meta旗下的Facebook及Instagram嚴禁13歲以下人士使用，並否認公司刻意設計致癮產品以牟取暴利。



這宗備受全美關注的案件被視為測試科技巨頭法律責任的「風向標」。原告為20歲加州女子Kaley G.M.指控Meta及Google旗下的YouTube，透過演算法誘使兒童及青少年持續使用，導致她自童年起患上抑鬱症並產生自殺傾向，而企業明知其社交平台可能損害年輕人的精神健康，仍為了利潤「設下陷阱」。

Meta行政總裁朱克伯格周三（18日）完成就社交平台致癮案的證詞後，步出洛杉磯法院。Meta與Google旗下YouTube被指控產品設計令兒童成癮，損害青少年精神健康。（Reuters）

原告律師提供的Instagram內部文件寫道：「如果要在青少年市場大獲全勝，就必須在童年前期（tweens）把他們拉進來」，指Meta曾將13歲以下兒童視為關鍵用戶群。朱克伯格表示原告錯誤解讀其觀點，稱公司多年來多次「試圖構建不同版本的服務，讓孩子們能夠安全使用」。

另有郵件顯示，Meta全球事務總裁Nick Clegg告訴朱克伯格和其他高管：「我們有未被執行的年齡限制（無法執行？）」，稱Instagram和Facebook的政策不同，「很難聲稱我們已盡全力」。

Meta行政總裁朱克伯格在洛杉磯高等法院出庭作證時的法庭素描。（Reuters）

朱克伯格回應，強調驗證年齡在技術上很難，責任應由手機設備製造商。他還稱，青少年在Instagram上的收入佔Meta營收不到1%。

截至目前，Meta 和 Google 否認所有指控，強調已新增多項保護用戶安全的功能，並指該女子的健康紀錄顯示問題源自「困難的童年」。此案判決將直接影響其他針對Meta、Alphabet、Snap及TikTok的索償個案。案件預計將審訊至3月底。