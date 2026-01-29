新加坡警方再向Meta發指令　擴大打擊Facebook冒充詐騙

新加坡要求Facebook母公司Meta須在今年6月30日或之前，分階段落實多項措施，打擊在Facebook上冒充他人的詐騙廣告、帳號，以及個人和商家頁面。



新加坡內政部星期四（1月29日）發文告說，新加坡員警部隊星期二（27日）依據《網路犯罪危害法令》（Online Criminal Harms Act），對Meta發出第二個實施指令（Implementation Directive）。

文告指出，警方去年9月首次向Meta發出實施指令後，Facebook上涉及冒充指定政府官員的詐騙案件數量有所減少。不過，警方觀察到，騙子隨後轉而冒充未涵蓋在首個指令範圍內的其他人士。

根據去年9月的首個實施指令，Meta當時須在期限前，在新加坡落實兩項措施：一是強化人臉識別機制，二是優先處理新加坡用戶的舉報。

在這次的新指令下，Meta同樣須強化人臉識別機制，並優先處理新加坡用戶的舉報，但打擊對象將擴大至冒充其他個人的詐騙活動。

2025年6月13日，人們騎自行車經過新加坡中央商業區（Reuters）

根據新指令，Meta須分階段落實相關措施：

在1月31日或之前，把措施適用範圍延伸至未納入首個指令的政府官員；

在2月28日或之前，進一步涵蓋警方評估為較高風險，且曾就被冒充一事報案的本地人士。

此外，Meta也須在6月30日或之前，為在本地較受關注（notable）的Facebook用戶，實施人臉識別機制，以減少冒充這些用戶的詐騙廣告、帳號，以及個人和商家頁面。

文告並未進一步說明這類用戶的界定或涵蓋範圍。

如果Meta無合理理由不遵從指令，一經定罪，最高可罰款100萬元；若違規行為持續，還可被處以每天最高10萬元的追加罰款。

《聯合早報》已向警方和Meta了解更多詳情。

新加坡2023年通過《網路犯罪危害法令》，並在2024年6月落實《網路通訊服務守則》和《電子商務服務守則》。在法令框架下，當局可向指定網路服務提供商發出實施指令，要求對方落實特定系統、流程或措施，以應對詐騙或其他惡意網路活動帶來的風險。

文章獲《聯合早報》授權轉載。

