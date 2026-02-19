美伊衝突風險急增　波蘭總理籲國民速離伊朗：數小時後或再無機會

隨着美國與伊朗爆發衝突的風險急增，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）2月19日籲國民速離伊朗，並警告再過數小時後或再無機會離開。



路透社19日報道，圖斯克當日呼籲波蘭民眾立即離開伊朗，而身處其他地方的國民「無論如何」都不要去伊朗。

美媒此前報道，目前沒有跡象顯示美伊談判會取得突破，卻愈來愈多的證據表明，美國對伊軍事行動「迫在眉睫」。

2025年3月6日，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在比利時布魯塞爾出席歐盟領導人特別峰會。（Reuters）

美國空軍中東集結 自2003年入侵伊拉克以來最龐大

美媒《華爾街日報》引述飛行追蹤數據和一名美國官員透露，美國過去幾天持續向中東地區調集空中力量，包括最先進的F-35和F-22戰機、滿載攻擊機和電子戰飛機的航空母艦以及對協調大規模空襲行動至關重要的指揮控制飛機也陸續抵達中東地區。

報道稱，這是美國自2003年入侵伊拉克以來，在該地區集結最龐大的空中力量。美國官員表示，這種火力將使美國可選擇對伊朗發動持續數週的空襲，而不是像去年6月份襲擊伊朗三個核設施般，只進行一次打擊。

這張攝於2026年1月9日的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普的3D列印微模型和伊朗國旗。（Reuters）

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）此前引述消息人士指，美國高級國家安全官員已告知特朗普，美軍已準備好在2月21日對伊朗發動潛在打擊，但任何行動的時間表都可能會延長至本周末之後，而特朗普尚未就是否發動打擊做出最終決定。