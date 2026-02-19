美媒：美以或短期內大規模攻擊伊朗　以色列加緊軍事準備

美國和伊朗2月17日在瑞士日內瓦舉行談判，儘管雙方會後均表示談判「取得進展」，但分歧還很大。美國媒體2月18日報道，目前沒有跡象顯示美伊談判會取得突破，卻越來越多的證據表明，美國對伊軍事行動「迫在眉睫」。



報道指出，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的一名顧問表示，特朗普已經忍無可忍，該顧問認為未來幾週內爆發軍事衝突的可能性高達90%。 以色列消息人士也稱，因有跡象顯示將對伊朗展開聯合襲擊，以色列已提升全國警戒級別，並加緊相關軍事準備。



圖為2026年1月26日，伊朗德黑蘭一棟建築物上的反美宣傳。（Majid Asgaripour/WANA via REUTERS ）

規模將比「12日戰爭」大得多

美國Axios援引消息人士稱，如果美國對伊朗發動軍事行動，很可能是一場為期數周的大規模行動。美國和以色列很可能將聯合行動，其規模將比去年6月的「12日戰爭」大得多，對伊朗更具「生存性威脅」，也將對整個地區產生深遠影響。

報道指出，美國總統特朗普在軍事和言論上不斷加碼，使得在伊朗方面作出重大讓步之前，他很難退讓。特朗普的顧問們也認為，目前在中東地區的軍事部署不是虛張聲勢。

目前，美國已在中東地區部署一個航空母艦打擊群，第二個航母打擊群正在部署。據報道，美軍還在中東地區部署了10多艘其他類型軍艦、數百架戰鬥機和多套防空系統，並動用超過150架次的軍用運輸機將武器裝備和彈藥運往中東。

2025年6月18日，以色列襲擊伊朗德黑蘭（Tehran）後，當地濃煙滾滾。（Reuters）

內塔尼亞胡已多次開會 評估以軍臨戰狀態

據以色列軍方消息人士透露，儘管第二輪美伊談判宣布取得進展，但以色列方面一直對談判持懷疑態度，並持續加速其作戰計劃及防禦部署。消息人士稱，一旦特朗普授權對伊朗展開軍事行動，今次規模將超過「12日戰爭」，屆時美以將展開協同打擊，以色列政府正為「幾天內」爆發戰爭做準備，

美國有線電視新聞網（CNN）也報道稱，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）本周已主持召開多次特別安全會議，就以軍的臨戰狀態及美以協同能力進行評估。以色列方面18日消息稱，以色列方面認為，由於伊朗在談判中不接受美國提出的要求，特朗普傾向於對伊朗發動大規模軍事打擊。