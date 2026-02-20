美國伊朗關係緊張　美媒：美軍中東集結　自03年攻伊拉克來最龐大

美國與伊朗爆發衝突的風險急增，美媒2月20日報道。美國正向中東派遣規模極大的美國軍艦和飛機部隊，包括兩個航空母艦打擊群，專家稱從技術層面講，美國此次軍事集結是自2003年入侵伊拉克以來在該地區規模最大的一次。



2026年2月19日，美國總統特朗普到訪問位於美國佐治亞州的鋼鐵公司期間，於活動結束時作出舉起雙手的動作。（Reuters）

美媒《華爾街日報》引述飛行追蹤數據和一名美國官員透露，美國過去幾天持續向中東地區調集空中力量，包括最先進的F-35和F-22戰機、滿載攻擊機和電子戰飛機的航空母艦以及對協調大規模空襲行動至關重要的指揮控制飛機也陸續抵達中東地區。

報道稱，這是美國自2003年入侵伊拉克以來，在該地區集結最龐大的空中力量。美國官員表示，這種火力將使美國可選擇對伊朗發動持續數週的空襲，而不是像去年6月份襲擊伊朗三個核設施般，只進行一次打擊。

這張攝於2026年1月9日的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普的3D列印微模型和伊朗國旗。（Reuters）

另有美媒引述國防專家指，值得注意的是，美國並未部署大規模地面部隊。過去在90年代初，美方曾在「沙漠風暴」行動中部署超過50萬兵力，並在2003年向伊拉克部署約25萬美軍。

雖然當年為伊拉克戰爭調集的資源遠超目前兵力，但美方派遣大批美國軍艦和飛機部隊，除了大量戰機如F-35、F-22、F-15、F-16等，軍事航空追蹤聯盟（Military Air Tracking Alliance）團隊也發現2月中旬有超過85架加油機和170多架貨機飛往中東地區，又有6架E-3空中預警機飛往在沙特阿拉伯的基地。

布魯金斯學會國防與外交政策分析師Michael O'Hanlon稱，從技術層面講，這次美國在該地區的大規模軍事集結仍是自2003年入侵伊拉克以來最大。

2025年3月6日，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在比利時布魯塞爾出席歐盟領導人特別峰會。（Reuters）

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）引述消息人士指，美國高級國家安全官員已告知特朗普，美軍已準備好在2月21日對伊朗發動潛在打擊，但任何行動的時間表都可能會延長至本周末之後，特朗普尚未就是否發動打擊做出最終決定。

美媒此前報道，目前沒有跡象顯示美伊談判會取得突破，卻愈來愈多的證據表明，美國對伊軍事行動「迫在眉睫」。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）2月19日籲國民速離伊朗，並警告稱「再過數小時後或再無機會離開」。