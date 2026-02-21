特朗普批關稅案法官不愛國背叛憲法　戈薩奇：應尊重國會立法程序

美國最高法院2月20日裁定，駁回特朗普（Donald Trump，又譯川普）2025年推出的關稅政策。最高法院的大法官們以6比3的投票結果，維持下級法院的裁決，即特朗普引用1977年通過的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）開徵關稅超越其權限。特朗普其後狠批6位多數派法官是「國家的恥辱」和「非常不愛國及背叛憲法」。其中一位否決關稅政策，由特朗普委任的保守派法官戈薩奇（Neil Gorsuch）在判詞中指：「如果歷史可以借鑑，那麼風水輪流轉，總有一天，那些對今天判決感到失望的人會意識到立法程序是自由的堡壘。」



據美國全國廣播公司（NBC）報道，在最高法院就關稅問題做出不利於特朗普的裁決後，特朗普向最高法院發動非同尋常的攻擊。他稱6位推翻其關稅政策的多數派大法官是「國家的恥辱」，並且「非常不愛國，背叛憲法」。

2026年2月20日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行記者會，此前最高法院裁定特朗普在加徵關稅時越權。（Reuters）

在以6比3的投票結果推翻其大部分關稅政策的裁決中，特朗普表揚了三位持不同意見的大法官，同時暗示多數派「受到外國利益的影響」，並稱多數派中的三位民主黨任命的大法官是溫和派共和黨人和民主黨人的「傻瓜和走狗」（fools and lapdogs）。

特朗普又指：「最高法院對關稅的裁決令人深感失望，我對最高法院的某些成員感到羞恥，我為他們沒有勇氣做對我們國家有利的事情而感到無比羞恥。」

據報道，儘管美國總統過往經常批評最高法院推翻重大政策的裁決，但他們使用如此嚴厲且帶有個人攻擊性的措辭卻極為罕見。多數派中的兩位大法官：戈薩奇和巴雷特（Amy Coney Barrett），都是由特朗普任命的，在其他案件中也經常做出有利於他的裁決。

2017年5月25日，圖為美國最高法院大法官戈薩奇（Neil Gorsuch）。（網絡圖片）

2017年被特朗普委任成為最高法院大法官的戈薩奇在判詞中表示：「對於那些認為國家有必要徵收更多關稅的人來說，我理解今天的裁決會讓他們失望。我只能告訴他們，大多數影響美國人民權利義務（包括納稅和繳納關稅的義務）的重大決策，都必須經過立法程序，這是有原因的。」

戈薩奇指出：「誠然，立法過程可能艱難且耗時。而且，當出現一些緊迫的問題時，繞過國會確實很誘人。但立法程序的審慎性正是其設計的核心所在。透過這個程序，國家可以匯集人民選舉產生的代表們的集體智慧，而不僅僅是某個派別或個人的智慧。

戈薩奇強調：「在立法程序中，審慎的思考可以抑制衝動，妥協可以將分歧轉化為可行的解決方案。而且，由於法律必須獲得廣泛的支持才能在立法程序中得以通過，它們往往能夠長期有效，使普通民眾能夠以在規則日新月異的情況下無法做到的方式規劃自己的生活。」

戈薩奇在判詞中強調應尊重國會的立法程序：

戈薩奇認為：「總而言之，立法程序有助於確保我們每個人都對約束自己以及國家未來的法律擁有發言權。對某些人而言，這些優點在今天顯而易見；而對另一些人來說，或許並非如此。但如果可以借鑑歷史，那麼風水輪流轉，終有一天，那些對今天的結果感到失望的人會意識到立法程序是自由的堅實堡壘。」