美國最高法院裁定：特朗普向多國徵收「對等關稅」違法

美國最高法院2月20日裁定，駁回總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）依據一項旨在用於國家緊急情況的法律而實施的全面關稅政策。據路透社2月20日報道，大法官們以6比3的投票結果，維持下級法院的裁決，即特朗普引用1977年法律的使用超越了他的權限。該裁決由保守派首席大法官羅伯茨（John Roberts）撰寫。



報道指，最高法院並未說明已徵收的超過1300億美元（約10159億港元）的關稅該如何處理。

巴雷特（Amy Coney Barrett）和戈薩奇（Neil Gorsuch Neil Gorsuch）兩位保守派大法官與羅伯茲，以及三位自由派大法官組成多數派。托馬斯（Clarence Thomas）、阿利托（Samuel Alito）和卡瓦諾（Brett Kavanaugh）三位保守派大法官持反對意見。

2026年2月19日，美國總統特朗普到訪問位於美國佐治亞州的鋼鐵公司期間，於活動結束時作出舉起雙手的動作。（Reuters）

最高法院判決指，特朗普政府對相關法律——《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）——的解讀，即該法賦予特朗普聲稱的徵收關稅的權力，侵犯了國會的權力，並違反了一項名為「重大問題原則」（major questions doctrine）的法律原則。

報道指，保守派大法官一直奉行這項原則，它要求政府行政部門在採取具有「重大經濟和政治意義」的行動時必須獲得國會的明確授權（congressional authorization）。法院曾引用這項原則，阻止民主黨前總統拜登（Joe Biden）的一些關鍵行政措施。

羅伯茨大法官引用最高法院早前的一項裁決寫道：「總統必須「拿出國會的明確授權」來證明其行使徵收關稅這一非同尋常的權力是正當的」，並補充道：「他做不到。」

特朗普一直將對進口貨品徵收關稅作為一項重要的經濟和外交政策工具。關稅是特朗普在第二個總統任期開始後發起的全球貿易戰的核心，這場貿易戰疏遠了貿易夥伴，影響了金融市場，並造成了全球經濟的不確定性。

2026年1月20日，美國華盛頓，圖為美國最高法院大樓（US Supreme Court）。（Reuters）

最高法院就受關稅影響的企業和12個州（其中大多數由民主黨執政），對特朗普史無前例地利用該法律單方面徵收進口關稅提出的法律挑戰作出了裁決。