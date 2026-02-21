特朗普關稅案敗訴　坦承部份貿易協議將失效　稱會被新關稅取代

美國最高法院2月20日裁定，推翻特朗普（Donald Trump，又譯川普）第二任總統任期推出的關稅政策。最高法院的大法官們以6比3的投票結果，維持下級法院的裁決，即特朗普引用1977年通過的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）開徵關稅超越其權限。特朗普其後召開記者會時坦承，過去一年簽訂的許多貿易協議將繼續有效，但「部份貿易協議將失效，並將被其他關稅取代」。



據美媒報道，最高法院有關特朗普關稅的裁決不但與數以百億美元的關稅收入息息相關，特朗普過去一段時間簽訂的貿易協議也取決於最高法院的判決。

2026年1月20日，美國華盛頓，圖為美國最高法院大樓（US Supreme Court）。（Reuters）

特朗普開徵關稅所引用的《國際緊急經濟權力法》，於1977年12月28日頒布，是一項美國聯邦法律，授權總統在宣布國家進入緊急狀態後，有權對國際貿易進行監管，以應對任何全部或部份來自美國境外的、對美國構成特殊威脅的情況。

特朗普引用上述緊急經濟舉措，向貿易夥伴開徵「對等關稅」，惟最高法院20日已駁回了這些理據，而特朗普正是利用《國際緊急經濟權力法》作為基礎，與包括中國和歐盟在內的主要貿易夥伴達成貿易協議。

這些協議讓貿易夥伴可以獲得比特朗普威脅為低的關稅稅率，以換取他們承諾購買更多美國商品並增加對美投資。

特朗普在記者會上強調早前與印度達成的貿易協議依然有效。

2026年2月20日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行新聞發布會，此前最高法院裁定特朗普徵收關稅的行為超越了他的權限。（Reuters）

特朗普2月24日（下周二）將舉行年度國情咨文演說，屆時可能會進一步透露他在關稅政策的下一步計劃。