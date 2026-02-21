特朗普關稅案敗訴　加拿大歡迎裁決：仍需繼續支持受影響行業

美國貿易夥伴對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）大規模關稅措施被最高法院裁定違法持審慎歡迎態度，其中受衝擊最大的加拿大表示美國的關稅措施「不合理」。



綜合法媒和新華社報道，各國政府正在權衡美國最高法院周五（2月20日）的裁決將如何影響與這個全球最大經濟體的商業往來。自特朗普去年重返白宮以來，美國經濟已因特朗普對行政權力的使用而發生巨大變化。

加拿大政府高層及地方官員對美國最高法院認定特朗普政府大規模關稅違法表示歡迎。

圖為2025年5月13日，加拿大加美貿易部長勒布朗（Dominic LeBlanc）參加宣誓就職儀式。 （Getty Images）

加拿大政府加美貿易部長勒布朗（Dominic LeBlanc）在社交媒體上發表聲明說，美最高法院的裁決進一步支持加方長期以來的立場，即美方根據《國際緊急經濟權力法》加徵關稅「不合理」。

但勒布朗說，加方仍清醒認識到未來的艱巨任務，特別是要繼續支持本國受美國關稅影響的鋼鋁、汽車行業企業和工人。

加拿大安大略省省長福特（Doug Ford）也在社媒發文，稱美國最高法院這一裁決是「重要勝利」，但鬥爭還將繼續。

「我們需要密切關注白宮的後續反應。」福特表示，需要繼續反對美國針對汽車、鋼鋁和林業產品的關稅，直至美方徹底取消這些阻礙經濟增長和就業穩定的壁壘。

2025年1月15日，加拿大安大略省省長福特（Doug Ford）戴着寫有「加拿大不出售」的帽子，在安大略省渥太華市舉行的省和地區領導人會議上向記者發表講話。（Reuters）

美國最高法院2月20日以6比3的投票結果，裁定美國《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）沒有授權總統徵收大規模關稅，此舉超越總統職權，已構成違憲。這項裁決不僅重創特朗普執政的核心經濟武器，更可能引發高達1750億美元的稅款退還潮。

本文獲《聯合早報》授權轉載

