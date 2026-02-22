印度巴西簽礦業協議　力爭5年內貿易額達200億美元

印度與巴西簽署了一項旨在深化兩國貿易關係的協議，擴大在礦業和礦產領域的合作。此舉旨在滿足印度國內不斷增長的鋼鐵需求，並在全球原材料爭奪戰中支持產能擴張。



路透社報道，協議星期六（2月21日）在印度總理莫迪（Narendra Modi）和巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）的見證下簽署。盧拉本周抵達新德里，展開為期三天的訪問。

巴西是世界主要鐵礦石生產國之一，擁有大量對鋼鐵生產至關重要的礦產資源。印度政府的聲明說，更緊密的合作有利於印度獲取原材料和技術，從而維持其鋼鐵行業的長期增長。

2026年2月21日，印度總理莫迪（右）在新德里接待巴西總統盧拉（左）（Reuters）

雙方合作將重點吸引對基礎設施投資

聲明稱，雙方的合作將重點吸引對勘探、採礦和鋼鐵行業基礎設施的投資。

法新社引述印度外交部發言人說，雙方還敲定了另外九項協議及合作備忘錄，涵蓋數碼合作、衛生、創業及其他領域。

印度鋼鐵產能達2.18億噸，各公司正在擴大產能以滿足基礎設施建設和工業化推動的國內需求增長。

莫迪在會見由盧拉率領的巴西代表團時說，雙方會談的重點是深化印巴貿易夥伴關係。他說：「我們致力於在未來五年內將雙邊貿易額提升至200億美元（253.86億新元）以上。」

目前，印巴雙邊貿易額約為150億美元。

莫迪說：「兩國還將在技術、創新、數字公共基礎設施、人工智能、半導體等領域密切合作。」

巴西是印度在拉丁美洲最大貿易夥伴

自2006年以來，印度和巴西一直是戰略夥伴，合作領域涵蓋貿易、國防、能源、農業、衛生、關鍵礦產、技術和數碼基礎設施。

巴西是印度在拉丁美洲和加勒比地區最大的貿易夥伴，兩國在聯合國改革、氣候變化和反恐等全球問題上密切合作。

