澤連斯基：簽和平協議有兩條件　加入歐盟日期＋逾20年美國安保

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月14日出席慕尼黑安全會議（MSC），他講話中對美國斡旋的俄烏和平協議中提兩大條件，歐盟為烏克蘭設定一個確切的加入日期以及美國對烏克蘭提供至少20年的安全保障，這樣烏克蘭才能與俄羅斯簽署和平協議。



澤連斯基在講話中指出，希望下週召開事關簽署和平協議的會議具實質性，強調美國經常回到讓烏克蘭做出讓步的話題，較此前的讓俄羅斯做出讓步的時期不同。

據悉部份歐盟官員將烏克蘭加入歐盟的日期定在2027年，不過未知具體日子。而歐洲對美國不願在和平協議達成期間，明確表達對烏克蘭提供的安全保障意願，以及在簽署協議前釐清安保條款感到擔憂，而這很可能成為美歐關係間，最為深重的嫌隙。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）則在出席會議時，提及美國與歐洲合作存在可能性，

主張美歐密不可分（belong together），強調美國無意放棄跨大西洋聯盟，又指美國人「永遠是歐洲的孩子」，不過他幾乎未在講話中提及俄烏戰爭，僅強調美國曾向印度施壓要求停止進口俄油，但莫斯科表示反對。