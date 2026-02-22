泰國清邁72隻圈養老虎死亡　疑爆發高度傳染病毒

泰國北部清邁府在2月內有72隻圈養老虎死亡，當局懷疑由高度傳染性病毒引發，正緊急採取消毒與疫苗接種措施以控制疫情。



泰國畜牧發展廳廳長拉塔納蒙卡拉農（Somchuan Ratanamungklanon）早前向媒體表示，老虎感染了貓瘟（feline panleukopenia）。然而，政府第五區畜牧辦事處（清邁）的聲明則指，老虎感染了犬瘟熱病毒（canine distemper virus），並同時檢出黴漿菌作為繼發感染。

資料圖：泰國芭堤雅虎公園

疫情影響清邁府的湄林（Mae Rim）與湄登（Mae Taeng）地區。自2月8日起，數十隻老虎開始出現病症。著名的清邁老虎王國（Tiger Kingdom Chiang Mai）已暫時關閉。該園區以讓遊客「擁抱、觸摸並近距離與老虎拍照」為賣點，是熱門旅遊景點。

泰國當局正緊急消毒圍欄並準備為倖存動物接種疫苗。拉塔納蒙卡拉農解釋，治療老虎與治療貓狗不同，因老虎不與人密切生活，發現症狀時病情往往已惡化。