美國東北部地區迎強勁冬季風暴　紐約市9年來首次發布暴風雪預警

美國紐約市及東北部地區多達3000萬人目前處於暴風雪預警之下，超過1000架次航班被迫停飛。



彭博社報道，一場強勁的冬季風暴預計將從美東時間2月22日（周日）開始帶來厚重濕雪，積雪厚度可達數英尺。屆時，預計所有類型的出行都將陷入癱瘓，並可能導致大範圍停電。

美國大部份地區遭受冬季風暴侵襲，多個地方下大雪。圖為2026年1月24日，俄克拉何馬州有一名女孩在雪中作樂。（Reuters）

美國國家氣象局周六更新天氣預報指，東海沿岸線將出現高達50.8公分的積雪。美媒報道，紐約市自2017年以來首次發布了暴風雪預警。

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）周六在記者會上警告，這場暴風雪可能比1月底席捲紐約的暴風雪更加危險。他因此呼籲所有紐約市民待在室內，不要外出以策安全。

紐約大都會運輸署說，紐約地鐵列車可能出現延誤，新澤西州已宣布進入緊急狀態。

暴風雪預警覆蓋從維珍尼亞州至麻省的大片區域，包括紐約、紐瓦克和波士頓。航班追蹤網站FlightAware的數據顯示，周日及周一（23日）已有1097多個航班取消，其中多數集中在紐約、波士頓、紐瓦克和亞特蘭大機場。

本文獲《聯合早報》授權轉載

