泰國清邁兩虎園72隻老虎接連死亡　當局關閉園區展開調查

泰國清邁知名旅遊景點「老虎王國」（Tiger Kingdom）爆發疫症，短短12日內兩個虎園有多達72隻老虎接連死亡，為該國有史以來最大規模的圈養老虎死亡事件。相關園區目前已經關閉，餘下老虎被移送隔離觀察。



據報道，清邁湄登及湄林兩個虎園本月初均有老虎出現精神萎靡及病痛，當中湄林虎園於本月9日報告首隻患病老虎死亡。截至19日，湄登及湄林虎園各有51隻和21隻老虎死亡。

兩個虎園中，湄林虎園允許遊客擁抱、觸摸並與老虎近距離合影，為受歡迎的旅遊景點。目前兩個園區均已關閉，餘下過百隻老虎已經移送至另一個場地隔離觀察並注射疫苗。

泰國畜牧發展廳的初步化驗顯示老虎感染貓瘟，同時部分樣本也驗出犬瘟熱病毒以及支原體細菌二次感染。

當局強調，貓瘟及犬瘟熱病毒並非人畜共患病，公眾無需擔心傳染給人類。目前所有飼養員、獸醫及相關工作人員已接受初步體檢結果正常，並未發現任何與此病毒相關的臨床感染症狀，園方已要求所有員工接受為期14天的醫學觀察。