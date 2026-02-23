歐盟抗議特朗普提高關稅　敦促美國「講嘢要算數」

歐盟委員會要求美國遵守去年達成的歐盟—美國貿易協議條款，拒絕接受美國提高關稅。



路透社報道，美國最高法院裁定總統特朗普（Donald Trump，有譯川普）去年4月援引1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）向貿易夥伴加徵關稅逾越總統許可權，構成違憲。特朗普隨即向全球劃一徵收15%的關稅150天作為回應。

代表27個歐盟成員國與美國談判的歐盟委員會周日（2月22日）發表聲明說，華盛頓必須就美國最高法院裁決後打算採取的措施提供「充分明確的說明」。

2026年2月20日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行的新聞發布會上發表講話，此前最高法院裁定特朗普在加徵關稅時超越其權限。 （Reuters）

歐盟委員會說：「當前局勢不利於實現『公平、平衡、互利』的跨大西洋貿易和投資，這與雙方去年貿易協議的聯合聲明中商定的條款相悖。」

「說話要算話。尤其重要的是，歐盟產品必須繼續享有最具競爭力的待遇，關稅不得超過此前商定的明確且全面的上限。」

2026年2月20日，美國最高法院裁定，總統特朗普（Donald Trump）2025年頒布的關稅政策違法並予以駁回。面對高額關稅，大部份企業高層選擇沈默應對。反觀總部位於紐約的小型葡萄酒進口商VOS Selections的老闆施瓦茨（Victor Schwartz，中）卻選擇成為首席原告與政府對薄公堂。（IG@VOS Selections）

歐盟委員會還說，不可預測的關稅會擾亂市場秩序，削弱全球市場信心。

歐盟委員會表示歐盟貿易專員塞夫科維奇（Maroš Šefčovič）21日已同美國貿易代表

格里爾（Jamieson Greer）及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），討論這一問題。

歐盟委員會周日發表的聲明，與美國最高法院宣布裁決當天發表的初步回應要強硬得多。歐盟委員會20日僅表示正在研究美國最高法院的裁決結果，並與美國政府保持溝通。

2025年11月24日，比利時布魯塞爾，圖為美國貿易代表格里爾在會議後面見傳媒。（Getty Images）

格里爾22日接受多家美國媒體訪問時捍衛特朗普的強硬貿易政策，並強調美國與中國、歐盟、日本、韓國等貿易夥伴達成的協議仍然有效，試圖將這些協議與特朗普21日新宣布的向全球徵收15%的關稅區分開來。

格里爾說：「我們希望他們明白，這些協議是有效的。我們會信守承諾，也希望我們的合作夥伴信守承諾。」

特朗普20日在最高法院裁決後立即宣布，援引《1974年貿易法》122條款向全球徵收10％新關稅，2月24日生效；21日，他又宣布將稅率上調至122條款允許的15％上限，而且立即生效。特朗普還下令貿易代表辦公室援引《1974年貿易法》301條款啟動「不公平貿易行為」調查，尋求對各別貿易夥伴和領域商品加徵關稅。

文章獲《聯合早報》授權轉載

