「關稅之王」 的任性　特朗普還有甚麼招？

特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國高法裁定關稅違憲後第一時間向全球開徵關稅10%，「立刻生效」。幾個小時後，他又突然宣布，新關稅提高到15%，「立刻生效」。就是這麼隨意和任性！



特朗普這個行為放在特朗普身上「合情合理」。第一時間迅速加徵新關稅，挽回點面子，還是關稅之王。第二，因為美國對絕大多數國家開徵的關稅，都高於10%；所以，特朗普一盤算，不能虧了啊，那就頂格15%吧。

特朗普立刻加徵10%關稅然後提升到15%的依據，是1974年《貿易法》第122條，最長期限150天。150天後如果要續，必須得到國會的同意。那又是一場劇烈廝殺。但其實，特朗普團隊仍然可以找到發動貿易戰的「接入口」。特朗普目前應對辦法也是這個思路。

特朗普在2月21日凌晨2點37分就發帖宣布稱：「即日起，所有國家安全關稅、第232條關稅和現有的第301條關稅均繼續有效。今天，我將簽署一項命令，根據第122條，在現有關稅的基礎上加徵10%的全球關稅。此外，我們還將啟動多項第301條及其他調查，以保護我國免受不公平貿易行為的侵害。」

這段話裏，特朗普所說的232關稅和301關稅，都是之前已經引用過的，是繼續有效。而這個122條款，則是特朗普打補丁的新加關稅。

這是引用《1974年貿易法》第122條款，該條款授權總統通過附加費和其他特殊進口限制來解決某些根本性的國際支付問題。該條款允許總統加徵普遍關稅，但需要有時間限制。

2026年2月20日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行記者會，此前最高法院裁定特朗普在加徵關稅時越權。（Reuters）

我們可以來羅列一下特朗普手頭的關稅工具有哪些。

1962年《貿易擴展法》第232條款，是以國家安全名義，加徵行業關稅，比如鋼鋁關稅；1974年《貿易法》第122條款雖然能加普遍關稅，但沒辦法去針對不同國家加徵數額不等的關稅，並且有時間限制；第201條款，需要美國國際貿易委員會（USITC）對進口至美國的產品進行全球保障措施調查，但不需要經過國會，會更靈活一些；第301條款，則需要一個調查流程，還有經過國會，整個流程走完起碼一年時間，隨意性沒有那麼強。

1930年《關稅法》第338條款，目前特朗普還沒有使用過，該條款允許美國政府對歧視美國貿易的對象立即徵收高達50%的關稅，並可用於應對任何「不合理的收費、徵稅、法規或限制」。

2026年2月20日，美國最高法院裁定，總統特朗普（Donald Trump）2025年頒布的關稅政策違法並予以駁回。面對高額關稅，大部份企業高層選擇沈默應對。反觀總部位於紐約的小型葡萄酒進口商VOS Selections的老闆施瓦茨（Victor Schwartz，右）卻選擇與政府對薄公堂。圖為施瓦茨得知裁決後飲酒慶祝。（IG@VOS Selections）

目前來說，特朗普最有可能引用338條款和201條款來給去年加徵的對等關稅打補丁，尋找替代方案。但起碼這些替代方案的隨意性、彈性、廣度都沒有去年引用的《國際緊急經濟權力法》那麼強，會給特朗普套上一層枷鎖。