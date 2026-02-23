中國外交部：德國總理默茨25日至26日訪華

中國外交部發言人2月23日宣布，應國務院總理李強邀請，德國總理默茨25日至26日對中國進行正式訪問。



默茨即將訪華之際，德國聯邦統計局20日公布數據，顯示中國已經超越美國，再次成為德國的最大貿易夥伴。

德媒德國之聲（DW）及法媒報道，中國從2016年到2023年，一直是德國最大的貿易夥伴，但美國於2024年一度佔據了這位置。

聯邦統計局數據顯示，德國2025年從中國進口商品總額達1,706億歐元，較上一年增加8.8%；同時，德國去年對中國的出口總額為813億歐元，較上一年下降9.7%；美國與德國去年的進出口總額則只有2,405億歐元（約2.2萬億港元），比前一年下降5%，意味着中國再度成為德國的最大貿易夥伴。

2026年2月18日，德國萊因蘭-法爾茲，圖為默茨在一個黨內活動中發表講話。（Getty）

德國政府發言人希勒（Sebastian Hille）同日表示，默茨24日啟程前往中國，他翌日會在北京接受中國國務院總理李強的軍禮歡迎，之後再與中國國家主席習近平舉行會談和共進晚餐。

希勒稱，默茨將與中方討論安全、貿易和人權在內的一系列議題，亦可能談及俄烏戰爭等地緣政治議題。

默茨在為期兩天的訪問中，將參觀北京故宮和德國汽車公司梅賽德斯-平治（Mercedes-Benz），之後再前往杭州，參觀中國公司宇樹科技和德國渦輪機製造商西門子能源（Siemens Energy）。