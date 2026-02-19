默茨冀與華建立戰略夥伴關係　批美國關稅不利歐洲

德國總理默茨（Friedrich Merz）2月18日表示，將於下星期的訪華行程期間尋求與中國建立戰略夥伴關係，他強調德國希望在美國推行關稅政策之際，找到志同道合並有利德國的國家共同合作。



默茨周三出席黨內舉辦的一個活動期間重申對美國關稅的反對，他稱如果美國人認為應該透過關稅政策在全球施加影響，認為關稅比國內稅收更重要，那麼這是美國人自己的選擇，「但這並非我們的政策」。他補充，將在下個月的訪美行程中向華府傳達相同的態度，並強調如果美國過度施壓，「歐洲人當然有能力捍衛自身利益」。

他在談及德國戰略時指出，德國有戰略利益去尋找理念相符、行事方式一致的夥伴，最重要是希望找到願意共同塑造未來的夥伴，確保德國繼續保持繁榮和高水平的社會保障。

2026年2月14日，中國外長王毅會見德國總理默茨（Pool via Reuters）

默茨這番表態承接他上週在慕尼黑安全會議召開期間的對華態度，他當時稱計劃在訪華期間與中方就雙邊合作進行會談。