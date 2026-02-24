路透：中美代表團24日瑞士會晤 討論核軍控問題
路透社及彭博社2月23日引述美國國務院官員消息稱，美國代表團23日在瑞士日內瓦與俄羅斯代表團會面，並將於24日會見中國代表團，就制定一項潛在的多邊核軍控條約進行磋商。不過，中國和俄羅斯常駐日內瓦的代表團，均未就消息作出回應。
美國和俄羅斯的最後一項核軍控條約《新削減戰略武器條約》（New START）已於2月5日到期並失效。美國呼籲制定一項新的、範圍更廣的軍控條約，將中國和俄羅斯都納入其中。
路透社報道，根據美國官員的說法，美國已經與英國和法國進行了良好的雙邊會談，又指與安理會五個常任理事國進行磋商，是合乎邏輯的做法，美方也持樂觀態度。
中國裁軍大使：美國指責中國核試是毫無事實依據
中國裁軍事務大使沈健於本月稍早時間曾稱，中國現階段不會參與美俄就核軍控問題進行的新談判。他23日出席日內瓦裁軍談判會議高級別周全會時，也重申中方關於當前國際安全與軍控熱點問題立場，強調中國堅定支持《全面禁止核試驗條約》宗旨和目標。
沈健又稱，美國指責中國開展核爆炸試驗，毫無事實依據，是為自身重啟核試驗編造藉口，敦促美國重申暫停核試的承諾，維護全球禁止核試共識。
