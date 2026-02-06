美俄《新削減戰略武器條約》失效 特朗普：應制定核軍控新條約
撰文：王海
出版：更新：
美國和俄羅斯的最後一項核軍控條約《新削減戰略武器條約》（New START）已於2月5日到期並失效。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）據報拒絕了俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）提出的自願延長上述條約一年的提議。特朗普在網上發文表示：「應讓核能專家制定一項全新、改進的、現代化的（核軍控）條約，使其能夠長期有效。」
據路透社報道，特朗普的言論是對普京提議的回應。普京提議雙方在一年內繼續遵守2010年簽署的《新削減戰略武器條約》，其中有關戰略核彈頭及其運載導彈、飛機和潛艇部署的限制。
報道指，《新削減戰略武器條約》是美俄兩大核武國家之間的最後一份核軍控條約。該條約僅允許延期一次，普京與美國前總統拜登（Joe Biden）曾在2021年將條約延期五年。
克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）早前表示，如果華盛頓對普京的提議做出建設性的回應，俄羅斯仍準備與美國展開對話。
特朗普發文指應制定新的核軍控條約：
對此，特朗普在其社交平台發文表示：「與其延長「新削減戰略武器條約」（這是由美國談判達成的糟糕協議，而且除了其他種種問題之外，它還遭到嚴重的違反），我們更應該讓我們的核專家着手制定一項全新、改進的、現代化的條約，使其能夠長期有效。」
